Pinto Luz: privatização da TAP "vai avançar em 2025"

Miguel Pinto Luz anunciou esta quinta-feira no parlamento que o Governo vai avançar no próximo ano com o processo de privatização da TAP sem revelar, no entanto, qual o modelo que vai ser adotado.

“Daremos início, em 2025, ao processo de reprivatização da empresa. Para esse efeito, temos ouvido todas as partes interessadas”, disse o ministro das Infraestruturas e Habitação, que está a ser ouvido na Assembleia da República o âmbito da discussão do Orçamento do Estado na especialidade.

Miguel Pinto Luz referiu que ainda não está definido o modelo de privatização, mas há condições prévias de que o Governo não abdica como a sede da empresa em Lisboa e a manutenção do hub na capital.

“Seja qual for o modelo final de privatização, há garantias que deixo expressas aqui, a marca TAP vai manter-se, as ligações aéreas estratégicas nacionais e para a diáspora portuguesa não serão reduzidas nem prejudicadas, Lisboa continuará como centro operacional da transportadora aérea e a sede da empresa também se manterá em Lisboa”, referiu Miguel Pinto Luz.

O ministro das Infraestruturas disse ainda aos deputados que o Governo está a ouvir todos os interessados e que a TAP mantém uma elevada reputação e com resultados positivos.

“Posso assegurar-vos que a reputação da TAP é sólida e tem vindo a reforçar-se. Também no plano financeiro, com resultados operacionais em linha ou superiores aos congéneres europeus”, garantiu aos deputados.

Ainda esta manhã, o presidente executivo da Air France- KLM, citado pela agência lusa, reiterou o interesse na privatização da TAP, após uma reunião inicial “muito positiva” com o Governo português, desde que se adeque às suas ambições estratégicas e ao que o executivo pretende.

“Temos interesse em seguir esta oportunidade, assumindo que está dentro das nossas ambições estratégicas e que somos capazes de cumprir com o que o Governo português procura”, afirmou o presidente executivo do grupo aéreo franco-neerlandês, Benjamin Smith, em teleconferência de imprensa, sobre os resultados do terceiro trimestre.