Pedro Pinto de Jesus será candidato à FAUL e enfrenta (pelo menos) Prata Roque

A informação é revelada à Renascença por fonte da direção do PS de Lisboa. Pedro Pinto de Jesus tem o "consenso generalizado das concelhias" e deverá contar com os apoios de Duarte Cordeiro e Ricardo Leão. "Um homem consensual", assim o descreve quem conhece o aparelho socialista na capital.

Um dirigente do PS de Lisboa diz à Renascença que Pedro de Jesus Pinto avança com o consenso "generalizado" das concelhias, sendo considerado um nome "consensual" no aparelho do PS de Lisboa. De perfil discreto, Pedro de Jesus Pinto foi presidente da Gebalis, neste momento é quadro da EPAL.

Homem de mão de Duarte Cordeiro e depois de Ricardo Leão, Pedro de Jesus Pinto é descrito como o operacional que "consegue acalmar toda a gente" na distrital, fazendo o equilíbrio entre as diversas sensibilidades. "Faz o trabalho que ninguém quer fazer, tem muito peso e não é cacique", resume um dirigente do PS de Lisboa à Renascença.

Prata Roque também é candidato

Pedro Pinto não irá correr sozinho à liderança da FAUL. Miguel Prata Roque, atual comentador da SIC e antigo secretário de Estado, também será candidato à liderança da distrital do PS de Lisboa. A notícia foi avançada esta tarde pelo jornal Público e confirmada pelo próprio à Renascença, durante a tarde desta quinta-feira.

O cargo estava, até esta quarta-feira, ocupado por Ricardo Leão, presidente da Câmara de Loures, que se demitiu depois de estar no centro da polémica onde defendeu que quem fosse autor de desacatos públicos deveria perder o direito a habitação social como punição.