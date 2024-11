INEM. Marcelo espera solução rápida para falhas no socorro

O Presidente da República apelou a que se encontre uma solução rápida para a atual situação no INEM. Em declarações aos jornalistas, esta quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa diz que "é urgente encontrar respostas rápidas”.

"Não gosto de falar de problemas específicos da governação, mas naturalmente entendo que é muito importante que se tenha presente que a administração pública tem como função servir as pessoas, servir os cidadãos", reitera, recusando-se a falar em casos concretos ou na greve às horas extraordinárias no INEM.

"Não posso estar a pronunciar-me sobre o que está em curso. O que posso é desejar que se encontre a melhor solução a pensar nos portugueses que têm problemas de saúde, de emergência no domínio da saúde, e exigem uma resposta imediata", acrescenta.

"Convém nesta matéria, no mais rápido período possível, encontrar soluções que, nestes e noutros casos, permitam ultrapassar os obstáculos", remata o Presidente da República, quando questionado sobre as falhas no socorro que terão, alegadamente, causado mortes nos últimos dias.