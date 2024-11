Governo avança para proibição total de voos entre a uma e as 5 da manhã em Lisboa

"Hard nigth curfew." Foi com uma expressão em inglês que o ministro Miguel Pinto Luz explicou no Parlamento que vai proibir os voos noturnos no aeroporto de Lisboa entre a uma e as cinco da manhã. No entanto, não entrou em detalhes, numa altura em que os voos na cidade já são proibidos entre a meia-noite e as seis da manhã. A Renascença contactou o gabinete do ministro que também não adiantou mais pormenores: a única clarificação que fez é que o objetivo é reduzir o número atual de voos noturnos.

“O grupo de trabalho sobre os voos noturnos já concluiu e posso anunciar aqui que nós vamos implementar um ‘hard night curfew’ que vai impedir voos entre a 1h00 e as 5h00 da manhã”, disse o ministro das Infraestruturas e Habitação na Assembleia da República, onde foi ouvido, esta quinta-feira, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado na especialidade.

Se o que o Governo pretende é seguir, na totalidade, a recomendação do relatório do grupo de trabalho sobre os voos noturnos em Lisboa, o que está em causa é implementar a interdição total de voos entre entre a uma e as cinco da manhã.

Atualmente, a proibição vigora num período mais alargado — da meia-noite às seis —, mas a proibição não é total: são permitidos 91 movimentos aéreos por semana e 26 por dia, exceções que deverão agora cair. Apesar disso, haverá certos voos que poderão sempre aterrar ou levantar, como os que acontecem, por exemplo, por razões humanitárias.

Por definir fica também a data em que esta medida irá entrar em vigor. Segundo o gabinete do ministro, há ainda todo um processo de regulamentação pela frente.

[Ouça aqui as declarações do ministro no Parlamento]