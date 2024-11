PS. Ricardo Leão demite-se da federação de Lisboa

O socialista Ricardo Leão apresentou, esta quarta-feira, a sua demissão da presidência da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do Partido Socialista. A decisão surge depois de ter estado vários dias debaixo de fogo ao defender, numa reunião pública, o despejo de inquilinos em habitações municipais que tenham participado nos distúrbios, após a morte do cabo-verdiano Odair Moniz.

Em comunicado, Leão diz que esta é "a melhor decisão" para se focar no seu "trabalho na Câmara Municipal de Loures" e "prevenir que o Partido Socialista seja prejudicado por uma polémica criada pela descontextualização de uma recomendação aprovada por 64% dos vereadores" da câmara que lidera.

"Rejeito a associação entre criminalidade e imigração, que nunca fiz, nunca farei e que, isso sim, é atentatório dos valores humanistas do socialismo democrático e internacionalista", acrescenta.

Apesar de se demitir de presidente da FAUL, Ricardo Leão mantém a sua recandidatura autárquica a Loures.

Na missiva, agradece a "solidariedade e o apoio expressado" dos restantes presidentes de concelhias da FAUL e socialistas eleitos no distrito de Lisboa, bem como "a defesa pública" do seu trabalho por Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS.

Pedro Nuno Santos, recorde-se, considerou que o presidente da Câmara Municipal de Loures (PS) teve um "momento menos bom" quando defendeu os despejos mas que, no entanto, que "não se pode deixar de avaliar o trabalho contínuo na Câmara Municipal de Loures" .

Já esta quarta-feira, vários militantes do PS, incluindo o ex-primeiro-ministro António Costa, criticaram as declarações do autarca de Loures, considerando que despejos arrendatários de habitações municipais como "sanções acessórias" complementares de "sanções criminais" ofendem os valores, cultura e identidade do partido.

Num artigo divulgado no jornal "Público", o ex-primeiro-ministro António Costa, o deputado e membro da Comissão Política Concelhia de Lisboa, José Leitão, e o ex-eurodeputado Pedro Silva Pereira referem-se a declarações do presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão, que defendeu o despejo "sem dó nem piedade" de inquilinos de habitações municipais que tenham participado nos distúrbios que ocorreram na Área Metropolitana de Lisboa.

[Notícia atualizada às 13h52 de 6 de novembro de 2024 para contextualizar]