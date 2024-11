PE. Maria Luís Albuquerque confirmada como comissária para Serviços Financeiros

A conferência de presidentes do Parlamento Europeu (PE) aprovou por maioria a indigitação de Maria Luís Albuquerque com comissária europeia para os Serviços Financeiros e a União das Poupanças e Investimentos, anunciou esta quarta-feira o Partido Popular Europeu (PPE).

Após três horas de audição promovida pela comissão parlamentar dos Assuntos Económicos e Monetários, em conjunto com as comissões do Mercado Interno e a da Proteção dos Consumidores e das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, a conferência de presidentes confirmou escolha de Lisboa para a Comissão Europeia.

Aos 57 anos, a antiga governante portuguesa é uma das 11 mulheres entre 27 nomes (uma quota de 40% para mulheres e de 60% de homens) do próximo executivo comunitário de Ursula Von der Leyen, agora sujeito a aval parlamentar, que tem como principal missão a competitividade económica comunitária.

É necessária "luz verde" de uma maioria de dois terços dos eurodeputados, sendo que a decisão final será anunciada a 21 de novembro pela Conferência de Presidentes da assembleia europeia (organismo que junta os líderes das bancadas parlamentares e a presidente da instituição, Roberta Metsola).

No dia 21 de novembro, o processo referente ao novo colégio de comissários europeus fica fechado, com a votação derradeira em plenário do Parlamento Europeu a ser realizada na cidade francesa de Estrasburgo na sessão do final deste mês (marcada para 25 a 28 de novembro).

O grupo político do PPE integra o PSD e o CDS.