"Para que banco vai trabalhar a seguir?", provoca BE em pergunta a Maria Luís Albuquerque

Maria Luís Albuquerque assinala ter sido ministra das Finanças em Portugal durante a "crise económica mais profunda que a União Europeia alguma vez viu" e reconhece que essa crise foi "particularmente dura" para Portugal.

A comissária portuguesa indigitada foi ministra das Finanças durante o resgate financeiro, altura em que o governo era liderado por Passos Coelho.

"Do meu histórico, eu destacaria o período em que fui ministra das Finanças, altura que coincidiu com a crise económica mais profunda que a União Europeia alguma vez viu", referiu a comissária portuguesa indigitada durante a intervenção inicial perante os eurodeputados, em Bruxelas, onde está a ser ouvida para ser confirmada como comissária nos Serviços Financeiros e União da Poupança e dos Investimentos.

Maria Luís Albuquerque recorda as "intensas e difíceis negociações em Portugal e em Bruxelas" e as "decisões muito difíceis que tivemos de tomar", garantindo estar "profundamente consciente da dimensão do sofrimento que isso provocou para muitas pessoas em Portugal". A antiga governante refere-se às medidas impostas pela Troika, implementadas pelo governo de Passos Coelho, que incluíram cortes nas pensões e nos salários.

Nesse sentido, a comissária indigitada acredita que isso serviu de aprendizagem para o futuro: "Dos tempos mais negros aprendi uma lição essencial: a estabilidade financeira vai ser sempre o pré requisito para uma economia forte e competitiva, que sirva os seus cidadãos".

UE está a ficar para trás

Também na intervenção inicial, Maria Luís Albuquerque reconheceu que a União Europeia está a "ficar para trás em termos de competitividade global" e alertou para a possível "perda de capacidade para cumprir as promessas de crescimento, emprego e prosperidade".

A comissária portuguesa indigitada foca-se na "estabilidade e integridade" do sistema financeiro, neste discurso inicial feito em inglês numa das salas do Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Maria Luís Albuquerque considerou ainda que "um elemento importante de competitividade é a redução de encargos de regulamentação particularmente nas pequenas e médias empresas".