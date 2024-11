Madeira. Chega entrega moção de censura ao Governo Regional

O grupo parlamentar do Chega na Assembleia Legislativa da Madeira entregou uma moção de censura ao Governo Regional liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, anunciou esta quarta-feira o líder da estrutura regional do partido.

Em conferência de imprensa, Miguel Castro exigiu a demissão do chefe do executivo madeirense, que descreveu como um "entrave", e justificou a decisão de apresentar a moção também com o facto de quatro secretários regionais serem arguidos em processos judiciais.

"Com Miguel Albuquerque não!", reforçou.