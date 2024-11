"Desilusão" ou "felicidade". O dia em que Trump rebentou a bolha (europeia)

Nos corredores do Parlamento Europeu, em Bruxelas, nota-se que não é um dia como os outros. O ambiente é de apreensão pela manhã fresca, toda a gente que circula não descola do telemóvel: seguem atentos o apuramento dos resultados das eleições norte-americanas.

Bruxelas é o centro da política europeia, mas a política europeia não pode ignorar os Estados Unidos da América. Pouco depois de começar a audição da comissária Maria Luís Albuquerque confirma-se o que muitos temiam: Donald Trump voltou a ganhar as presidenciais.

Nestes corredores circulam eurodeputados de todos os Estados-membro e há uma que se destaca pela sua dupla nacionalidade. Maria Walsh é irlandesa, mas nasceu em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos da América. Votou em Kamala Harris, mas à hora a que fala com a Renascença já percebeu que valeu de pouco.

"Estou desapontada", assume. Está vestida de azul, cor dos democratas, e pertence ao Partido Popular Europeu (PPE), ou seja, partilha a bancada com eurodeputados portugueses do PSD e do CDS. Não hesita em falar em "desilusão" e "frustração", teme, entre várias coisas, que os direitos das mulheres não sejam respeitados e pelo que a eleição de Donald Trump signifique mudanças bruscas em temas como a imigração ou a justiça.

No entanto, assume que há uma "pequena minoria" que está feliz pelo resultado: "Ainda há pouco estava numa audição e um outro eurodeputado estava com um chapéu vermelho que tinha escrito: "Make America Great Again", ou seja, com o slogan da campanha de Donald Trump. Esse eurodeputado é Frank Droese, alemão e eleito pelo Alternativa para a Alemanha (AfD), partido de extrema-direita que se senta no grupo Europa Pelas Nações Soberanas, criado por iniciativa de Viktor Órban, primeiro-ministro da Hungria.

A Renascença foi até essa audição e esperou que ela terminasse para poder falar com este eurodeputado trumpista, mas quando saiu, de boné vermelho na cabeça, respondeu "não", antes mesmo de ouvir o que tínhamos para perguntar.

No tweet abaixo pode ver o chapéu com que circulava esta quarta-feira nos corredores do Parlamento Europeu.