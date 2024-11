Bugalho pede atenção à UE “especialmente” depois de vitória de Trump: "Paz na Ucrânia não pode ser ditada por Putin"

A vitória de Donald Trump deve deixar a Europa ainda mais atenta ao conflito na Ucrânia, é a reação do eurodeputado do PSD, Sebastião Bugalho, à notícia de que Trump deve voltar a liderar a Casa Branca.

Em Bruxelas, em declarações aos jornalistas, o agora militante social-democrata defendeu que a paz na Ucrânia nunca pode ser definida nos termos de Vladimir Putin, e reitera que, com Donald Trump à frente do governo americano, a Europa deve estar alerta para isso.

"A UE não deve deixar de trabalhar para a paz na Ucrânia, mas para uma paz europeia, duradoura e estável, não ditada pelos termos do senhor Putin, mas ditada pelo povo ucraniano e da segurança europeia. Isso parece-me fundamental, independentemente de quem ganhasse esta eleição, mas especialmente depois de ter ganho quem ganhou", sublinhou Sebastião Bugalho.

Também sobre a vitória de Donald Trump nas presidenciais dos Estados Unidos, o eurodeputado defende que a União Europeia não deve responder na mesma moeda, no caso de a nova administração norte americana colocar taxas de 20% na importação de produtos europeus, embora reconheça que tal passo possa provocar um "choque" para a economia europeia.

Sebastião Bugalho estabelece ainda diferenças entre o resultado destas presidenciais norte americanas e a vitória de Donald Trump em 2016, destacando que desta vez o partido republicano deve assegurar maioria no senado norte-americano e pela influência republicana no Supremo Tribunal.

"A partir de agora, Donald Trump estará mais solto do que no primeiro mandato. Isso obviamente traz-nos mais desafios", assume o eurodeputado do PSD.