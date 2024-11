Rui Rocha pede a Montenegro que "pondere bem" se atual MAI "é a pessoa certa"

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) acredita que, até agora, não aconteceu nenhuma situação "absolutamente grave" para se pedir a "demissão" da atual ministra da Administração Interna, mas, por considerar que já aconteceram "momentos suficientes", pede ao primeiro-ministro que "pondere bem" se Margarida Blasco "é a pessoa certa".

Rui Rocha reagiu esta segunda-feira aos avanços e recuos da ministra dados este fim-de-semana sobre o direito à greve das forças de segurança. Para Rui Rocha é "importante" que um ministro tenha capacidades de comunicação e acredita que, depois de admitir o direito à greve dos polícias, a ministra recuou por uma provável "influência" do primeiro-ministro.

Em declarações aos jornalistas, no Parlamento, depois de apresentar as medidas entregues pela IL na especialidade do Orçamento do Estado, Rui Rocha disse temer que "se não houver uma saída da ministra num contexto mais favorável" ela possa acontecer "quando acontecerem coisas graves no país" o que, para o deputado e líder da IL, deve ser "evitado".

Para o presidente dos liberais este é o momento de Luís Montenegro "ponderar".