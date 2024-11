Encontro Guterres-Putin não foi "fórmula feliz", diz Rangel

O encontro entre o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o Presidente russo, Vladimir Putin, não foi uma "fórmula feliz", afirmou esta segunda-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.



No debate parlamentar na especialidade do Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2025), Paulo Rangel comentou a reunião entre o secretário geral da ONU e o Presidente da Rússia no mês passado, durante a cimeira dos BRICS, que gerou muitas críticas por parte da Ucrânia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros assinala que o critério de Guterres para se encontrar com Putin não foi o mais acertado.

“Não ter ido à Conferência de Zurique, onde eu acompanhei o Presidente da República, e depois ir ao encontro dos BRICS é algo que cria problemas. Não é uma crítica, porque um secretário-geral deve manter relações com qualquer parte, mesmo com as partes mais problemáticas, mas há muitas formas de o fazer e de dar sinais, e esta não foi uma forma feliz”, declarou o chefe da diplomacia portuguesa.