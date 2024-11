Pedro Sánchez: “Rejeito qualquer tipo de violência”

Sánchez teve uma reunião no Centro Integrado de Coordenação Operacional (Cecopi) esta tarde. No final, em declarações aos jornalistas, o governante garantiu que o Executivo não se “desviará do seu objetivo principal, que é salvar vidas e recuperar os corpos das pessoas mortas” pela tempestade.

Os reis de Espanha e Sánchez foram recebidos com insultos e lama ; ouviram-se gritos de "assassinos", "saiam daqui", "socorro", "Mazón demite-te" ou "Pedro Sánchez demite-te".

Pedro Sánchez, presidente do Governo de Espanha, diz rejeitar “qualquer tipo de violência” , como a que “infelizmente” ocorreu nesta manhã de domingo, durantre a visita a Paiporta, uma das localidades mais afetadas pela depressão que atingiu a Comunidade Valenciana esta semana.

Por sua vez, Carlos Mazón, presidente da Comunidade Valenciana, disse à rádio “Cope” que é “imoral” estar preocupado com uma “tempestade política” neste momento. “Estou preocupado com a tempestade que caiu e com a que temos de continuar a fazer sair”, disse.

A visita dos reis e do presidente do Governo de Espanha, bem como do presidente da comunidade Valenciana à localidade de Chiva, uma das mais afetadas pelo mau tempo na última semana, foi suspensa depois dos confrontos em Paiporta.

A decisão foi tomada depois das 15h00 locais (14h00 em Lisboa) e após os reis Felipe VI e Letizia terem abandonado a localidade de Paiporta pouco antes, no seguimento dos protestos com que foram recebidas as autoridades, noticia a agência espanhola Efe.

Imagens de televisão mostraram muitas pessoas indignadas a receberem a comitiva com insultos e confrontaram-nos, enquanto o rei e a rainha tentaram mediar com os jovens que os abordaram.

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, abandonou a comitiva presidida pelos reis na sua visita à localidade quando foi ativado o protocolo de segurança.