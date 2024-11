Pedro Nuno Santos visita esta semana bairros do Zambujal e da Cova da Moura

O secretário-geral do PS vai visitar esta semana projetos comunitários nos bairros do Zambujal e da Cova da Moura, no concelho da Amadora, e em Caxias, Oeiras, e tem agendadas reuniões com os sindicatos da polícia.

De acordo com uma nota de agenda, divulgada pelos socialistas, Pedro Nuno Santos visita na segunda-feira os bairros do Zambujal e da Cova da Moura, na Amadora, "onde conhecerá iniciativas locais de apoio social e cultural".

No Zambujal, Pedro Nuno vai visitar a creche da Santa Casa da Misericórdia da Amadora, a Associação CAZAmbujal e a Associação de Moradores do Bairro do Zambujal, e na Cova da Moura estará na Associação Cultural Moinho da Juventude.

O secretário-geral socialista seguirá depois para Oeiras, onde visitará o projeto "Gira no Bairro -- uma esquadra aberta à comunidade", em Caxias.

Na terça e quarta-feira, Pedro Nuno Santos vai receber, no Largo do Rato, sede nacional dos socialistas, o Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia e a ASPP/PSP - Associação Sindical dos Profissionais da Polícia.

Estas visitas do secretário-geral do PS decorrem depois de, na passada sexta-feira, também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter estado no Bairro do Zambujal, na Amadora, onde visitou a esquadra da PSP e conversou com familiares de Odair Moniz, baleado mortalmente por um polícia na madrugada de 21 de outubro, no Bairro da Cova da Moura.

Esta visita, que não constava da agenda do chefe de Estado transmitida à comunicação social, foi divulgada posteriormente, através de uma nota na página da Presidência da República.

"Tal como tinha anunciado, o Presidente da República iniciou hoje [sexta-feira] visitas informais na zona de Grande Lisboa, tendo estado na Amadora, juntamente com o presidente da Câmara Municipal, no bairro do Zambujal, onde visitou a esquadra da PSP, e conversou com diversos moradores daquele bairro, incluindo familiares de Odair Moniz", foi divulgado na altura.

De acordo com a Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa também jantou na Amadora, "onde visitou o quartel dos bombeiros" e deslocou-se no mesmo dia até ao Bairro da Cova da Moura, "onde contactou com vários moradores".

Odair Moniz, cidadão cabo-verdiano de 43 anos e morador no Bairro do Zambujal foi baleado por um agente da PSP na madrugada de 21 de outubro e morreu pouco depois, no hospital, em Lisboa.

Segundo a PSP, o homem pôs-se "em fuga" de carro depois de ver uma viatura policial e despistou-se na Cova da Moura, onde, ao ser abordado pelos agentes, "terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso a arma branca".

A associação SOS Racismo e o movimento Vida Justa contestaram a versão policial e exigiram uma investigação "séria e isenta" para apurar responsabilidades, considerando que está em causa "uma cultura de impunidade" nas polícias.

A Inspeção-Geral da Administração Interna e a PSP abriram inquéritos, e o agente que baleou o homem foi constituído arguido.

Nessa semana registaram-se tumultos no Zambujal e noutros bairros da Área Metropolitana de Lisboa, onde foram queimados e vandalizados autocarros, automóveis e caixotes do lixo, somando-se cerca de duas dezenas de detidos e outros tantos suspeitos identificados. Sete pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade.

O procurador-geral da República pediu celeridade na investigação à morte do cidadão e rapidez nas perícias da Polícia Judiciária e do Instituto Nacional de Medicina Legal.