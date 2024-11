Despejo de criminosos? Associação acusa Câmara de Loures de "falta de caráter"

A Habita! acusa o presidente da Câmara de Loures de "falta de caráter" por ter ameaçado com despejo os inquilinos de habitações municipais com participação nos distúrbios que têm ocorrido na Área Metropolitana de Lisboa.

Na reunião pública de câmara realizada na quarta-feira, o presidente do município, Ricardo Leão, eleito pelo PS, avisou que "é para despejar, ponto final, parágrafo", um titular de contrato de arrendamento em habitação municipal se for "um criminoso que tenha participado" nos acontecimentos registados em vários bairros periféricos de Lisboa, em reação à morte de Odair Moniz, baleado por um agente policial.

Em declarações à Lusa, Maria João Berhan, da associação pelo direito à habitação e à cidade, sublinhou "a falta de caráter de um município que tem abandonado os bairros municipais".

Segundo recolhas feitas pela Habita!, no concelho de Loures, as habitações municipais estão "em visível estado de degradação".

A autarquia, recordou, "é o senhorio daquelas pessoas e entre senhorios e inquilinos há um contrato com direitos e deveres de um lado e de outro".

Ora, Loures "não cumpre as suas obrigações e resolve vir ameaçar", o que "é feio e descabido", qualificou Maria João Berhan, lembrando que a missão da autarquia é zelar por todas as pessoas do concelho.

Porém, relatou, esta não é a primeira vez que isso não acontece, pois o município "tem atropelado completamente os direitos das pessoas" e revelado "não tem qualquer respeito pelas pessoas mais pobres, que vivem nos bairros sociais".

Ao mesmo tempo, lamentou, "é muito triste, numa altura em que os acontecimentos levaram uma grande parte da sociedade a reconhecer que algo está muito errado na maneira como se segregam populações em bairros com muito poucas condições".

Os tumultos em vários bairros da Área Metropolitana de Lisboa surgiram na sequência da morte de Odair Moniz, cidadão cabo-verdiano de 43 anos e morador no bairro do Zambujal, na Amadora.