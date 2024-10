🔴 Miranda Sarmento diz que OE garante “contas equilibradas”. "Oposição não conseque criticar"

O segundo dia de debate sobre o Orçamento do Estado para 2025 começa com uma intervenção do ministro das Finanças. Joaquim Miranda Sarmento sublinha que a proposta de Orçamento do Estado para 2025 é “equilibrada” e “melhora a vida dos portugueses” acrescentando que "a oposição não consegue criticar" a proposta.

O ministro fala de uma governação “que procura ser virtuosa” com o aumento da competitividade da economia portuguesa “gerando mais crescimento económico”.

Miranda Sarmento destaca a redução de impostos para os jovens e o reforço orçamental para vários serviços públicos. O ministro fala de uma proposta que “reforça a dotação orçamental para diversos serviços públicos” e “acelera o Plano de Recuperação e Resiliência”.

Depois de sublinhar ainda o aumento do salário mínimo para 870 euros no próximo ano, o ministro das Finanças realça que “a margem disponível para estímulos orçamentais está condicionada por manter as contas equilibradas e a dívida pública em tendência decrescente”.

Joaquim Miranda Sarmento defende ainda que a “redução da carga fiscal sobre as empresas” é importante para “atrair investimento”.