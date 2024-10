🔴 Miranda Sarmento diz que OE garante “contas equilibradas”. "Oposição não consegue criticar"

O ministro das Finanças responde ao deputado Rui Afonso, do Chega, sublinhando que, em matéria fiscal, o partido de André Ventura “é cada vez mais socialista”. Miranda Sarmento sublinha que o Chega tem votado ao “lado do PS” em matérias fiscais, referindo que “quem tem uma política económica socialista” é o Chega.

Sobre a questão colocada também pelo Chega sobre bombeiros sapadores, o ministro garante que o Governo tem o “compromisso de negociar” com os profissionais esperando que neste ponto “a posição do Chega não seja de boicotar”.

Em resposta à deputada do PS, Marian Gonçalves, o ministro das Finanças recorda que foi o PS que fez cortes na função pública na governação de José Sócrates, recordando ainda que o secretário-geral dos socialistas já garantiu que não há eleições com o anúncio de uma abstenção.

Miranda Sarmento. “Vamos continuar a reduzir taxas de IRS para todos”

Em resposta à deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, o ministro das Finanças garante que o executivo vai continuar “nos próximos anos a reduzir as taxas de IRS para todas as categorias de rendimento”.

Sobre questões levantadas pela deputada Sandra Ribeiro, do Chega, na área da saúde, o ministro diz que, para a abertura do curso de Medicina, é necessário criar condições no Hospital de Lisboa que já iniciou obras, assim como “está a terminar” o concurso para as obras no Hospital do Algarve. Ainda em resposta ao Chega, sobre pontos relacionados com os Açores, o ministro das Finanças realça que, “em seis meses, já foi feito mais que no anterior Governo”, com a entrega de fundos para a recuperação do furacão Lorenzo e de 20 milhões para a reconstrução do Hospital de Ponta Delgada.

Em resposta ao deputado Paulo Muacho, que colocou questões sobre benefícios para os jovens que não recebem economias de familiares, Joaquim Miranda Sarmento sublinha que o partido Livre quer tratar todas as crianças de forma igual fazendo com que “o filho de um milionário também receba a herança social”.

Alexandra Leitão do PS acusa Governo de “opacidade” e “falta de transparência”



A líder parlamentar do Partido Socialista considera que o documento do Governo não vai "construir um futuro de sucesso para Portugal". Alexandra Leitão considera que o executivo está a governar “entre a neblina e a opacidade”, deixando a porta aberta a privatizações em pontos como o da “transformação da RTP”. A deputada do PS diz que, sobre a televisão pública, o Governo não esclarece onde vai cortar.

Alexandra Leitão considera, igualmente, que a proposta de Orçamento do Estado tem um conjunto de medidas que “favorece alguns em detrimento de todos” e fala num documento com “falta de transparência”.

Na saúde, a deputada do PS afirma que o “apagão do portal de transparência do SNS” não permite verificar o cumprimento do plano do Governo. Alexandra Leitão critica o decreto-lei que permite a saída de médicos formados no Serviço Nacional de Saúde para as unidades familiares tipo C e ainda as medidas do Orçamento do Estado que permitem a majoração fiscal para empresas que fornecem serviços de saúde privados em vez de direcionar os recursos para o SNS.

Também na Educação, a socialista deixa críticas ao Governo, acusando-o de privilegiar o setor privado com os contratos de pré-associação com o pré-escolar, sublinhando que, perante a escassez de professores, o Governo “dá mais ao privado para ir buscar profissionais à escola pública”.

Alexandra Leitão lamenta também a falta de explicações do Governo sobre os contratos de associação e questiona se o executivo pretende fazer o que a coligação PSD/CDS fez entre 2011 e 2015 com a saída de “30 mil professores da escola pública”.

A líder parlamentar do PS critica ainda as medidas - que considera “discriminatórias” - sobre os apoios para os professores e alunos do Ensino Superior deslocados, considerando-as “inferiores e menos abrangentes”.

Alexandra Leitão considera que o Governo em vez de clarificar “a mudança” recorre à “elaboração legislativa vaga”, considerando a “opacidade” do Governo “inaceitável”.

A socialista acusa ainda o executivo de dizer “uma coisa em Portugal e outra em Bruxelas”, por exemplo, no que diz respeito à previsão de crescimento até 2028: em campanha, a Aliança Democrática defendeu que seria superior a 3% e, no documento enviado a Bruxelas, fala em cerca de 2%.

A líder da bancada dos socialistas terminou, afirmando que o Governo “quer durar em vez de fazer”.





Bloco de Esquerda. OE é “prémio taxi free” para os mais ricos

A deputada do Bloco de Esquerda Marisa Matias critica o “silêncio” do Governo sobre as alterações ao direito à greve e insiste que a proposta de Orçamento do Estado garante o financiamento do “setor social e privado” e o “agravamento de desigualdades sociais”.

Marisa Matias questiona qual é a solução para a falta de trabalhadores nas escolas, hospitais e centros de saúde e acusa que a resposta do Governo é “nem mais um”.

Na habitação, a deputada do Bloco de Esquerda considera ainda que o documento do executivo “abre a porta à especulação e ao aumento do preço das casas” e acusa o Governo de usar os “imóveis” para pagar “benefícios fiscais a quem já é rico”.



PCP. “Há dinheiro, está é mal distribuído”

A líder parlamentar da bancada do Partido Comunista defende que o documento do Governo “amarra” o país a “baixos salários e pensões, à degradação dos serviços públicos e à estagnação económica".