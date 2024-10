Vieira da Silva bem posicionada para ser candidata do PS à Câmara de Lisboa

O nome da antiga ministra, atual deputada e dirigente do PS já estava no rol final de potenciais candidatos e, neste momento, o processo de escolha é dado como praticamente fechado.

Segundo várias fontes, a posição de Duarte Cordeiro permanece irredutível e o antigo ministro do Ambiente não está disponível para voltar à luta política, tal como já tinha reafirmado numa entrevista recente à Renascença. Mariana Vieira da Silva, surge assim como a melhor posicionada, à frente de Alexandra Leitão (que também está atarefada por ser líder parlamentar) para concorrer a Lisboa.

Ex-ministra da Presidência e atual membro do Secretariado Nacional do PS, Mariana Vieira da Silva é vista como uma candidata moderada e tranquila, com o melhor perfil para enfrentar Carlos Moedas, que apesar de ainda não ser oficialmente recandidato, é o mais provável adversário dos socialistas e vai procurar manter o PSD a liderar a maior autarquia do país.

O PS vai começar a lançar os nomes dos candidatos às autárquicas depois do processo orçamental, em dezembro. Oficialmente, a direção do partido não quer confirmar nomes, mas os vários processos de escolha estão em marcha e, para Lisboa, Mariana Vieira da Silva será, ao que tudo indica, a escolhida dos socialistas.

Contactada pela Renascença, Mariana Vieira da Silva não quis comentar nada relacionado com as eleições autárquicas do próximo ano. Mas as estruturas do partido acreditam que a ex-ministra vai dando sinais que são lidos por diversos socialistas como pequenos passos no caminho para a candidatura autárquica.