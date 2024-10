🔴 Montenegro: ir além do "limite do razoável" no OE seria "ofensa" aos eleitores

A proposta do Governo de Orçamento do Estado vai “reformar e relançar” o país com “responsabilidade”. É assim que o primeiro-ministro dá início a dois dias de debate do Orçamento do Estado para 2025. O documento será votado esta quinta-feira e segue depois para a discussão na especialidade. E Montenegro deixa um alerta: ir além do "limite do razoável" no OE seria uma "ofensa" aos eleitores.

Durante a intervenção inicial, Luís Montenegro realça as medidas propostas por outros partidos presentes no documento e quanto à discussão com o PS reforça que o Governo foi “até ao limite a partir do qual se desvirtuaria o programa” do executivo.