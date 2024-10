Mendonça Mendes apontado como candidato pelo PS à Câmara de Sintra

António Mendonça Mendes deve ser o próximo candidato do PS à Câmara Municipal de Sintra, apurou a Renascença.

O nome do antigo secretário de Estado de António Costa e atual dirigente do PS foi praticamente excluído por Ricardo Leão, presidente da FAUL (Federação da Área Urbana de Lisboa do PS), que em declarações ao Observador sugeriu que Mendonça Mendes fosse candidato a uma autarquia na margem sul do Tejo. Isto depois de o próprio ter, também ao Observador, ter manifestado interesse e disponibilidade para ser candidato às autárquicas em 2025.

Leão não terá gostado que Mendonça Mendes tenha manifestado interesse público por Sintra sem conversar com as estruturas, mas, apesar do percalço e do bate-boca público, a Renascença apurou que o nome do ex-secretário de Estado adjunto de António Costa está praticamente fechado para ser o candidato à Câmara de Sintra.

Numa fase inicial, o socialista foi apontado até por Luís Marques Mendes à Câmara de Cascais, mas o nome escolhido pelo PS para concorrer a essa autarquia é o também secretário nacional do partido Marcos Perestrello, como avançou a Renascença.

O PS olha para a Câmara de Sintra como um caso crítico, onde tem a árdua tarefa de tentar substituir Basílio Horta, que atingiu o número máximo de mandatos e não pode por isso voltar a ser candidato.

Alexandra Leitão, Ana Mendes Godinho e Pedro Siza Vieira ainda chegaram a ser equacionados para concorrer à autarquia sintrense, mas o nome de Mendonça Mendes - que apoiou José Luís Carneiro contra Pedro Nuno Santos- acabou por se sobrepor.

Muito influente no partido, o até há pouco tempo líder da distrital do PS de Setúbal, António Mendonça Mendes tornou-se peça incontornável na direção de Pedro Nuno Santos, participando nas recentes negociações do Orçamento do Estado com o Governo. É mais um membro a sair das fileiras do Secretariado Nacional para a corrida autárquica, a par de Marcos Perestrello por Cascais e Mariana Vieira da Silva por Lisboa, como a Renascença avançou.