Tumultos em Lisboa. Governo recebe 15 associações

O Governo está, durante a tarde desta terça-feira, numa reunião com várias associações que representam as várias sensibilidades na Área Metropolitana de Lisboa, uma semana depois de um período marcado pela violência em várias zonas da Grande Lisboa, na sequência da morte de Odair Moniz depois de dois disparos por parte de um agente da PSP.

Ao que a Renascença apurou, são 15 associações que estão a ser recebidas pelo Executivo no Campus XXI, a nova sede do Governo onde ainda funcionam vários serviços da Caixa Geral de Depósitos.

Em nome do Governo está o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, e a ministra da Juventude, Margarida Balseiro Lopes.

Entre as várias associações presentes está o Movimento Vida Justa, que organizou as manifestações de protesto pela morte do cidadão na Cova da Moura às mãos da polícia. Inicialmente não foi convidado, mas o Governo corrigiu o lapso.

Segundo uma nota enviada pelo ministério da Presidência do Conselho de Ministros, as associações convidadas são: Moinho da Juventude, Mundo Nôbu, Afrolink, Movimento Nu Sta Djuntu – Estamos Juntos, Associação Caboverdeana, Associação Cultural e Juvenil Batoto Yetu, Academia do Johnson, Associação HELPO, Semear o Futuro, Djass - Associação de Afrodescendentes, FEMAFRO – Associação de mulheres negras, africanas e afro descendentes em Portugal, Movimento SOS Racismo, Plataforma Gueto, Associação para a Mudança e Representação Transcultural, Associação filhos e amigos de Farim, Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos e a Associação Kamba.