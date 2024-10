PSD Madeira decide esta quarta-feira, deputados dos Açores votam a favor o Orçamento do Estado

O PSD Madeira vai decidir esta quarta-feira o sentido de voto dos três deputados do partido eleitos pela região autónoma. A reunião da comissão política, que tem como principal ponto na agenda a decisão sobre a orientação de voto, ocorre ao mesmo tempo que, em Lisboa, o Parlamento discute o Orçamento do Estado (OE2025) na generalidade.

Miguel Albuquerque, que chegou a ameaçar com o voto contra, diz agora que muitas das questões já foram, entretanto, resolvidas com o Governo de Luís Montenegro, uma delas refere-se à prorrogação do regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira.

“Era uma questão que já estávamos a tratar. Na sexta-feira passada tinha falado com o Sr. ministro das Finanças, já tínhamos acordado a urgência de termos a prorrogação (do CINM) para termos estabilidade e, à semelhança do que aconteceu nas Canárias, também já fez a prorrogação e, felizmente, essa questão está resolvida. Agora, temos outras questões para resolver”, referiu Miguel Albuquerque aos jornalistas.

O líder do PSD Madeira justifica a reunião desta quarta-feira para dar a conhecer aos dirigentes do partido as negociações no âmbito do Orçamento do Estado e para decidir o sentido de voto.

Deputados dos Açores votam a favor do OE

Os dois deputados do PSD eleitos pelos Açores vão votar a favor do Orçamento do Estado. A informação é adiantada à Renascença pelo deputado Paulo Moniz que avisa, no entanto, que há ainda matérias pendentes e a principal é a Lei das Finanças Regionais.