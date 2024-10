RTP terá financiamento após cortar "gorduras" e ganhar "eficiência"

O ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, garantiu esta segunda-feira, no Porto, que a RTP terá o financiamento necessário para cumprir o serviço público assim que eliminar as gorduras, desperdícios e ganhar eficiência.

Em declarações após ter participado na conversa "Jornalismo: Que Liberdade e Que Futuro?", que decorreu no Coliseu do Porto, o governante esclareceu algumas das ideias abordadas pelo painel de convidados que integrou.

"Uma das medidas que estamos a propor é terminar com a publicidade comercial na RTP, precisamente para lhes dar uma vantagem competitiva. Ora isso não pode significar um enfraquecimento (...) nomeadamente do ponto de vista financeiro e é por isso que temos no Orçamento do Estado para 2025 um aumento de capital previsto de mais de 14 milhões para a RTP", começou por dizer Pedro Duarte.

E prosseguiu: "nós vamos provocar mudanças dentro da RTP no sentido de se ganhar eficiência e de combater gorduras e desperdícios. A partir do momento que isso seja feito, nós, evidentemente, não iremos permitir que a RTP perca relevância, perca impacto por razões financeiras. Isso não acontecerá".