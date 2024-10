Líder do Chega alega que petição por queixa-crime contra si "é uma fraude"

O líder do Chega alegou esta segunda-feira que a petição que acompanha a queixa-crime contra si "é uma fraude" por ter "assinaturas falsas" e sem número de identificação, numa altura em que as suas declarações estão a ser investigadas.

"É uma fraude porque quem quer pode assinar esta petição sem qualquer cartão de cidadão, sem qualquer número", afirmou, dizendo conter nomes como o de Estaline, Kim Jong-un ou Odair Moniz.

Mais de 125 mil cidadãos assinaram uma queixa-crime contra André Ventura, Pedro Pinto e Ricardo Reis, do Chega, por declarações sobre a morte de Odair Moniz. O documento será entregue na Procuradoria-Geral da República, que já abriu um inquérito na sexta-feira. Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, André Ventura disse ter provas de que naquela petição há "dezenas, se não centenas, de assinaturas falsas" e espera que as suas alegações sejam investigadas.

"Porque várias pessoas o fizeram, com vídeos espalhados por toda a internet, a assinar falsamente, sem emails e sem identificação, esta petição", indicou. Sobre o inquérito já em curso, André Ventura reiterou que não invocará a imunidade parlamentar de que goza enquanto deputado "para evitar, contrariar ou fugir a qualquer investigação do Ministério Público" e indicou que confia "nas instituições e na justiça".

"Temos de ter a preocupação de deixar o debate político para os políticos e evitar que o debate político se transfira para os tribunais, e se transfira para a justiça o que é uma declaração que passa uma linha ou não passa. Isso de facto agora está na justiça e por isso caberá à justiça fazer esse apuramento", referiu, alegando ter a razão do seu lado.

O presidente do Chega sustentou que o que fez foi defender "a polícia e as autoridades" e recusou que as suas declarações tenham contribuído para o aumento da tensão.

"O que incendiou os ânimos foram anos e anos e anos de bairros sem controlo, de polícia sem autoridade, sem meios, e da ladainha do racismo nas polícias. Isto foi o que incendiou estes bairros, isto é o que continua a incendiar estes bairros. Muito antes do André Ventura já havia mortes da polícia nestes bairros, muito antes do André Ventura já havia ataques a polícias nestes bairros, muito antes do André Ventura já havia contentores queimados nestes bairros", defendeu.

Sobre as palavras do presidente da Assembleia da República, que apelou à moderação no caso da morte de Odair Moniz, Ventura disse esperar que não signifique passar "a dar voz só a um lado e esquecer o outro".

"Eu já sei o que é que significa moderação para estes políticos dos últimos 50 anos, moderação é calarmo-nos, moderação é não dizer nada, é deixar a polícia arder, moderação é deixar as instituições arder, moderação é estar sempre ao lado dos coitadinhos, moderação é dizer que não interessa se eles cumprem a lei ou não, moderação é dizer que o falecido era um homem bondoso", criticou.