Montenegro quer nova Lei de Finanças Regionais que garanta justiça e previsibiilidade

O presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, prometeu este domingo uma nova Lei de Finanças Regionais que garanta "justiça e previsibilidade", defendendo que os executivos de Açores e Madeira não têm de esperar pela condescendência da República.

"Este é o nosso caminho. É o caminho da sustentabilidade financeira que queremos que seja plasmada numa nova Lei de Finanças Regionais, que estamos já hoje a trabalhar junto dos governos, que dê justiça e previsibilidade", revelou Luís Montenegro, que falava no Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada, na sessão de encerramento do 26º. Congresso do PSD/Açores.

Montenegro defendeu que as transferências para as regiões autónomas devem estar assentes em "regras previsíveis, independentemente da força política" que esteja na liderança do Governo da República.

"Os governos regionais não têm de estar sempre à espera de ter um Governo da República mais ou menos condescendente com aquilo que são as revindicações. Não. Um pais justo deve ter as regras bem fixadas", insistiu.

Bolieiro. Revisão deve ser prioritária

Na mesma sessão, o líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, desafiou Luís Montenegro a assumir a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas como um assunto prioritário.

"A revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas é um processo complexo. E nós queremos uma ampla e profunda revisão, mas sendo tudo isso, não tem de ser nem lenta nem empatada. Desafiamos o presidente do PSD a assumir este assunto como prioritário. Urgente, mesmo", afirmou José Manuel Bolieiro.

O dirigente social-democrata e presidente do Governo Regional açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM referiu que a autonomia de responsabilização que defende para os Açores e para o país, "não separa", mas antes "convoca o país e o Governo de Portugal a assumir os seus compromissos com Portugal inteiro e com os portugueses todos, mesmo os açorianos e os madeirenses".