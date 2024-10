PSD vai chumbar proposta do Chega para baixar IRC em 2%

O PSD não volta atrás e vai chumbar a proposta de descida de IRC de 2% que vai ser apresentada pelo Chega na fase de especialidade da discussão do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).

A informação foi revelada pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, no programa São Bento à Sexta, da Renascença, que lembra a posição do PS sobre o tema.

"Como é público. o PS viabiliza o Orçamento se ele apenas descer 1% no IRC. Entre baixar 1% e ter Orçamento e baixar 2% e não ter Orçamento, creio que toda a gente percebe que o Governo não pode ir mais além", resume o líder da bancada social-democrata e braço direito de Luís Montenegro.



No arranque da discussão do Orçamento do Estado, o Governo propunha uma descida de 2% no imposto sobre as empresas (IRC), mas depois das negociações com Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro revelou que o executivo da AD aceitava que a descida ficasse em 1%.

Na semana passada, o jornal Expresso avançava que o Chega vai recuperar essa bandeira do Governo e propor a descida de 2% na fase da especialidade da discussão do Orçamento do Estado para 2025. O PSD rejeita voltar ao ponto inicial por uma questão de compromisso com o PS.

Sobre a descida de 1% do IRC, na semana passada o líder do PS, Pedro Nuno Santos, em entrevista ao Público e à Renascença, não garantiu a aprovação dessa proposta, dizendo que os socialistas são livres para decidir votar contra na fase de especialidade.