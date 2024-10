Parlamento chumba proibição de telemóveis nas escolas

O parlamento rejeitou esta sexta-feira o projeto de lei do Bloco de Esquerda (BE) que propunha a revisão do estatuto do aluno, proibindo o uso de telemóvel também nos espaços de recreio das escolas dos 1.º e 2.º ciclos.

A iniciativa do BE foi chumbada com os votos contra do PSD, Iniciativa Liberal, CDS-PP e Chega e abstenção do PS e PCP, contando apenas com o apoio do Livre e do PAN.

Foi também rejeitado um projeto de lei do PAN que propunha a possibilidade de as escolas criarem "zonas livres de equipamentos tecnológicos" e a criação de um "plano de boa convivência na comunidade educativa" que inclua a "utilização saudável" desses equipamentos.

O diploma mereceu os votos contra do PSD, CDS-PP e Chega, abstenção do PCP, PS e Iniciativa Liberal e votos favoráveis do BE, Livre e PAN.