Caso das gémeas. Ex-assessor da Presidência acusa Lacerda Sales de faltar à verdade

O antigo consultor para a saúde da Presidência da República, Mário Pinto, diz que "não tem nada a ver com o assunto" do caso das gémeas e que a única pessoa que conhece no processo é António Lacerda Sales, ex-secretário de Estado da Saúde.

Mário Pinto, ouvido esta sexta feira na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao caso das gémeas, garante que teve conhecimento do caso apenas pela televisão e pelos jornais. O ex-assessor de Marcelo Rebelo de Sousa afirma que nunca comentou o assunto nem com outros assessores, nem com o Presidente da República, nem com Nuno Rebelo de Sousa, o filho do Presidente que diz não conhecer.

O antigo consultor de Belém confirma ter tido "reuniões" com António Lacerda Sales que ocorriam "de dois em dois meses". Mário Pinto diz que os dois "falavam de outras coisas, mas sobre isso nunca", assim como "nunca falou" sobre o caso da bebé Matilde.

Mário Pinto confirma a reunião de 6 de setembro de 2019 com António Lacerda Sales, à qual diz "não ter dado valor nenhum" porque falaram apenas sobre a situação das "urgências".