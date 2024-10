Ministro garante "todos os meios" para travar desacatos na Grande Lisboa

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, garante "todos os meios" para travar desacatos na Grande Lisboa.

"Colocamos todos os meios, todos, que o Estado português dispõem para garantir a segurança, como foi muito visível já ontem. Nos bairros onde estavam a existir situações de mais vulnerabilidade houve um aumento significativo das forças de segurança", declarou esta quinta-feira Leitão Amaro.



O ministro da Presidência, que falava no final de uma reunião com autarcas da Grande Lisboa, afirma que "todas as forças estão alinhadas não apenas com os meios normais para estes territórios, com a possibilidade para reforço".



A segurança será reforçada nos autocarros da Carris Metropolitana, após quatro viaturas terem sido incendiadas e um motorista ficado ferido com gravidade, afirma Leitão Amaro.

"Dada a evolução dos acontecimentos dar uma atenção especial à segurança dos autocarros. Governo, forças de segurança e autarcas vamos trabalhar para garantir a segurança em geral. Isto significa a adoção de meios de dissuasão, prevenção e garantia da segurança. Todos os que vivem em Portugal tem que se sentir seguros em cada parte do território nacional", sublinha o governante.