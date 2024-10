Governo e Forças Armadas "minimizaram o problema" ocorrido com Rangel, defende Marcelo

O Presidente da República afirmou esta quinta-feira que falou com Governo e Forças Armadas e ambos "minimizaram o problema" ocorrido com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, na base aérea militar de Figo Maduro.

Em declarações aos jornalistas, no fim de uma visita ao Museu do Design, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que a versão que lhe chegou foi que "houve equívocos" e que as autoridades militares que ouviu afastaram que houvesse "algum melindre ou alguma razão de queixa".

"A mim o que me chegou foram versões muito coincidentes que minimizaram o problema", acrescentou o chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas.

O Presidente da República realçou que "o Governo diz uma coisa e as autoridades militares dizem a mesma coisa", que "corresponde a uma desdramatização".

Em causa estão notícias de alegadas ofensas dirigidas por Paulo Rangel ao chefe do Estado-Maior da Força Aérea e outros militares na base aérea de Figo Maduro na noite de 4 de outubro, em que chegou um voo de repatriamento de portugueses do Líbano, o que já levou o PS e o Chega a pedir a audição parlamentar do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.

"Desdramatização" do que aconteceu

Questionado sobre este assunto, Marcelo Rebelo de Sousa começou por responder que procurou informar-se "junto do Governo, naturalmente, do senhor primeiro-ministro, e junto das Forças Armadas acerca do que se tinha passado"