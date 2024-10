"Discurso de Montenegro no Congresso do PSD foi muito mau para a coesão social"

A antiga ministra Mariana Vieira da Silva questiona a vontade do Governo em agir na área da segurança interna, lembrando que o executivo não nomeou ainda um novo secretário-geral de Segurança Interna. Paulo Vizeu Pinheiro continua sem sucessor no cargo, depois de ter sido nomeado em março para o cargo de representante permanente de Portugal junto da NATO.

"Não aceito nenhum discurso de que é este Governo que está mais preocupado com a segurança, porque, se assim fosse, não estávamos há meses sem nomear o secretário-geral de Segurança Interna", critica Mariana Vieira da Silva, no programa "Casa Comum" da Renascença.

A vice-presidente da bancada socialista diz não ter visto novidades nos anúncios de Luís Montenegro no Congresso do PSD, em matéria de reforço de combate à criminalidade, e critica outros "anúncios que parecem complicados por parte do Governo" que revelam desinvestimento em matérias sociais.

"O afrouxar dessas preocupações, que se vai vendo com o fim do programa Bairros Saudáveis e com este discurso agora no Congresso [do PSD] é muito mau para a coesão social", afirma Mariana Vieira da Silva, que diz ter assistido a um Congresso "vazio" do partido que apoia o Governo.