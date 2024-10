​Conselho para as Ciência da Vida contra alargamento do prazo para aborto

O Conselho de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) defende a manutenção do prazo legal de 10 semanas para interrupção voluntária da gravidez (IVG).



O CNECV considera que não há qualquer dado oficial que justifique a alteração da legislação sobre o aborto.

A posição consta de um parecer emitido a pedido da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

O parecer do Conselho de Ética para as Ciências da Vida (consulte aqui em versão PDF) foi solicitado na sequência de propostas do Bloco de Esquerda e do PS que querem alargar o prazo legal para 12 semanas.

Na leitura do CNECV, “o projeto de lei não fundamenta a proposta de

alargamento em dados objetivos, que permitam concluir pela sua necessidade”.

Contra o alargamento do aborto até às 12 semanas, o CNECV argumenta

que, em média, as mulheres abortam às sete semanas de gestação, “o que é indicativo de que globalmente se realiza um diagnóstico precoce de gravidez”.

“Além disso, os dados científicos existentes apontam para uma melhor saúde da grávida quanto menor for o tempo de uma gestação a que se põe termo, recomendando por isso a IVG o mais precocemente possível”, sublinham os peritos do Conselho de Ética para as Ciências da Vida.