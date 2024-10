À mesma hora em Lisboa. Manifestações em defesa da Polícia e a exigir justiça para Odair Moniz

Poucas horas depois de ter sido anunciada uma manifestação que pede justiça pela morte de Odair Moniz, morto por um agente da PSP na segunda-feira, o presidente do Chega anuncia a convocatória de uma outra manifestação em defesa dos polícias, também para as 15h00 de sábado, em Lisboa.

A manifestação convocada pelo Chega terá início na Praça do Município e termina na Assembleia da República o mesmo local onde termina a outra manifestação que começa no Marquês de Pombal.

Aos jornalistas, André Ventura fala numa manifestação em “defesa da polícia e do Estado de direito”. O presidente do Chega diz que conta com as autoridades para que “os percursos não se cruzem” para evitar “confrontos ou sobreposição das manifestações”. André Ventura admite que as duas possam terminar junto a Assembleia da República em ruas diferentes.