PCP propõe voto de pesar pela morte de Odair Moniz

O PCP apresentou hoje um voto de pesar pela morte de Odair Moniz, na segunda-feira, após ter sido baleado por um agente da PSP, pedindo que "as autoridades competentes determinem as circunstâncias da grave e infeliz ocorrência".

No voto de pesar, o PCP refere que Odair Moniz, "cidadão residente no Bairro do Zambujal, no concelho da Amadora, foi morto na madrugada da passada segunda-feira, vítima de alvejamento numa perseguição policial".

"Importa que as autoridades competentes determinem as circunstâncias da grave e infeliz ocorrência e que sejam apuradas todas as responsabilidades. É isso que é devido à família e à população do Bairro do Zambujal", lê-se no texto.

Para o partido, nas atuais circunstâncias, "importa ouvir o sentimento da população, garantir que a atuação policial seja adequada e proporcional e prevenir e condenar quaisquer atos violentos e de incitamento à violência".