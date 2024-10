IL pede "reposição da ordem" e critica "abutres políticos"

Depois de, nas últimas horas, terem crescido os tumultos na área de Lisboa, o líder da Iniciativa Liberal considera que o que está a acontecer “não é aceitável” no Estado de direito. Rui Rocha pede ao Governo que intervenha, que “seja incisivo e que reponha a ordem”.

O presidente da IL pede ainda um “apuramento dos factos” que aconteceram na segunda feira em que um polícia matou um morador do bairro do Zambujal. Sobre o que terá despoletado os desacatos na área de Lisboa, Rui Rocha considera que “há demasiados abutres a pairar na política portuguesa”, uma vez que não apurado o que aconteceu “quem condena cidadãos está mal e quem imediatamente ilibe a polícias está também mal”. O líder da Iniciativa Liberal reconhece que as forças de segurança gozam do princípio da presunção de inocência, mas defende que “é necessário apurar os factos”.