IL alerta para abutres políticos, PS critica silêncio do PM

Depois de, nas últimas horas, terem crescido os tumultos na área de Lisboa, o líder da Iniciativa Liberal considera que o que está a acontecer “não é aceitável” num Estado de direito. Rui Rocha pede ao Governo que intervenha, que “seja incisivo, e que reponha a ordem”.

Rui Rocha também não considera aceitável que “haja zonas interditas à lei e zonas proibidas”.

O presidente da IL pede ainda um “apuramento dos factos” que aconteceram na segunda-feira em que um polícia matou um morador do bairro do Zambujal. Sobre o que terá despoletado os desacatos na área de Lisboa, Rui Rocha considera que “há demasiados abutres a pairar na política portuguesa”, uma vez que não apurado o que aconteceu “quem condena cidadãos está mal e quem imediatamente ilibe a polícias está também mal”. O líder da Iniciativa Liberal reconhece que as forças de segurança gozam do princípio da presunção de inocência, mas defende que “é necessário apurar os factos”.

Rui Rocha acusa ainda o Estado de se meter “ em demasiados temas” acabando por não estar, como deveria, em áreas fundamentais como a segurança, a defesa, justiça, saúde e educação. O líder dos liberais defende que o Estado deve estar presente “com meios, recursos, elementos bem formados em matérias fundamentais como a segurança e a defesa”. PS quer ouvir MAI e critica "silêncio" do primeiro-ministro A líder parlamentar do PS admite chamar ao Parlamento a ministra da Administração Interna e "outros responsáveis" sobre os desacatos na área de Lisboa. Alexandra Leitão diz que "aconteceu tudo muito rápido" e que, por isso, ainda não foi entregue um requerimento na Assembleia da República. Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, a líder da bancada socialista critica o "défice de intervenção" do Governo sobre o assunto. Alexandra Leitão considera essencial haver "mais coordenação e mais explicação" sobre o que está a acontecer. Para a socialista, o primeiro-ministro "resguarda-se num silêncio que é também significativo" acrescentando que o Governo "deve dar uma palavra de pacificação e de acalmia para evitar o alarme social". A líder parlamentar do PS diz que é necessário "apurar todas as circunstâncias em que ocorreu a morte" do morador do Bairro da Azambuja nesta segunda feira, assim como "investigar e responsabilizar os que intervieram em situações como incêndios de autocarros, mas também perceber o que se está a fazer para trabalhar aqueles bairros". Alexandra Leitão acusa o Governo de ter descontinuado o trabalho que o Governo do PS tinha iniciado junto aos moradores dos bairros. PSD pede solidariedade com agentes O PSD considera que este é o momento para prestar "solidariedade, gratidão e reconhecimento" às forças de segurança no terreno. O líder do grupo parlamentar, Hugo Soares, quis expressar uma palavra de "gratidão" aos agentes e guardas no terreno que estão "a garantir a ordem e a paz pública". O PSD considera que este é o momento para prestar "solidariedade, gratidão e reconhecimento" às forças de segurança no terreno. O líder do grupo parlamentar, Hugo Soares, quis expressar uma palavra de "gratidão" aos agentes e guardas no terreno que estão "a garantir a ordem e a paz pública".

Em declarações aos jornalistas, o responsável pela bancada parlamentar do PSD, deixou ainda críticas aos "extremos" da esquerda e da direita. Hugo Soares quis apontar uma palavra de "condenação" aos que, segundo o social democrata "se querem aproveitar do que está a acontecer".

Hugo Soares compreende que " a responsabilidade de quem tem funções públicas e políticas e de quem representa orgãos de soberania como a Assembleia da República não deve ser compaginável com declarações como as que têm sido ouvidas". O líder da bancada do PSD chega mesmo a defender que os "extremos políticos tocam-se e o aproveitamento de um lado ou de outro deve merecer condenação de todo o país".

Bloco de Esquerda também quer ouvir Margarida Blasco

Já o Bloco de Esquerda, à semelhança do PS, quer mais esclarecimentos da Ministra da Administração Interna.

O deputado Fabian Figueiredo condenou o que a "unidade de política especializada fez ao invadir a casa de uma família enlutada", considerando que se trata de uma "atitude incendiária, incompreensível e injustificada".

Fabian Figueiredo sublinhou ainda que "em Portugal uma pessoa negra tem 21 vezes mais probabilidade de ser baleada pela polícia" defendendo que "esta é uma realidade que não pode ser ocultada". O deputado do Bloco de Esquerda sublinha que é necessária "uma polícia sintonizada com o Estado de direito".