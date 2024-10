Gémeas. Santos Silva garante que não houve interferência politica

Augusto Santos Silva garante não ter recebido contactos nem do filho do Presidente da República nem da Presidência sobre o caso das gémeas luso-brasileiras, tratadas em Portugal com um dos medicamentos mais caros do mundo.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros está a ser ouvido esta terça-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito que averigua se houve favorecimento das crianças.

Questionado sobre possíveis contactos e pressões de Nuno Rebelo de Sousa ou da Presidência da República, Santos Silva negou.

Augusto Santos Silva diz confiar que o "trabalho desenvolvido pelo cônsul de São Paulo foram conforme todos os princípios legais" e garante que "não houve interferência política no processo de concessão de nacionalidade".

(em atualização)