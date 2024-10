"Claro que nos custa, mas o país está primeiro". PS decide por unanimidade viabilizar OE

O líder socialista, Pedro Nuno Santos, propôs e o Comissão Política Nacional do PS aprovou, por unanimidade, a viabilização do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).

Os deputados socialistas vão abster-se na votação do documento do Governo de Luís Montenegro com as contas do Estado para o próximo ano.

A votação da proposta de Pedro Nuno Santos aconteceu no final da reunião de quatro horas da Comissão Política Nacional do PS, que terminou já depois das 01h30 da madrugada desta terça-feira.



Durante a reunião, o secretário-geral do PS terá dito aos dirigentes nacionais do partido que qualquer decisão sobre o Orçamento - viabilizar ou rejeitar - era difícil e teria sempre consequências e desvantagens.