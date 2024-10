"O Livre votará contra este Orçamento do Estado" porque "não resolve problemas do país"

O Livre vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2025, na generalidade, anunciou esta sgeunda-feira a líder parlamentar do partido, alegando que o documento "não resolve problemas estruturais do país".

"O Livre votará contra este Orçamento do Estado. Era já a indicação à qual o grupo parlamentar tinha chegado no âmbito da análise que fizemos do documento e ontem tivemos uma reunião da Assembleia do Livre [órgão máximo entre congressos] onde, por unanimidade, foi decidido que a indicação seria o voto contra", anunciou a líder parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes.

A líder parlamentar do Livre salientou que o partido - que até esta segunda-feira, nunca tinha votado contra um Orçamento do Estado - esperou que o documento fosse entregue na Assembleia da República para o analisar.

Para o partido, garante Isabel Mendes Lopes, este orçamento, "de forma geral, não resolve os problemas estruturais do país".

"É um orçamento que vem na linha daquilo que é a política do Governo de agravamento de desigualdades, nomeadamente na redução do IRC e na implementação do IRS Jovem", sustentou.

A votação na generalidade do orçamento, que já tem aprovação garantida com a abstenção do PS, está agendada para 31 de outubro.

O Livre conta com o grupo parlamentar de quatro deputados.