“Disciplina de Cidadania não é um problema das escolas, é um problema dos políticos”

Em declarações à Renascença , Filinto Lima reage ao anúncio do primeiro-ministro , Luís Montenegro, que quer libertar a disciplina do que considera ser amarras ideológicas.

Os diretores escolares pedem um “pacto na Educação” para evitar mudanças sempre que muda a cor política do Governo, o que provoca “confusão” na escola.

“Qualquer partido quando chega ao Governo, seja de esquerda ou de direita, tem sempre a tentação de mexer no currículo e na avaliação externa. Como em Portugal reina a alternância democrática, ora temos no Governo um partido de esquerda ora de direita, essas duas temáticas são sempre as primeiras prioridades de mudança, o que não é bom para as escolas, porque gera confusão junto dos professores e dos pais”, afirma.

“Isso devia ser evitado através de um pacto na Educação entre os principais partidos políticos, para que o currículo e a avaliação externa possam perdurar”, defende Filinto Lima.