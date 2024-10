PSD coligou-se com as ideias do Chega, diz Pedro Nuno Santos

O PSD está “coligado” com as ideias do Chega, acusou este domingo o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.

“O PSD não precisa de se coligar com o Chega, se já se coligou com as suas ideias”, escreveu o líder socialista na rede social X (antigo Twitter), no rescaldo do 42.º Congresso do PSD, que terminou este domingo em Braga.

A líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, que marcou presença no encerramento do congresso social-democrata, acusou o líder do Governo de fazer cedências à extrema-direita nas áreas da Administração Interna.

"Acho que a AD está a tentar apropriar-se do discurso da extrema-direita na segurança e na imigração”, acusou a socialista em declarações aos jornalistas, à saída do Congresso do PSD, em Braga.