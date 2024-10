Mortágua acusa Governo de "aproveitar a boleia" do PS para "ganhar elogio" do Chega

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, considera que o Governo "aproveita a boleia do PS" para "ganhar o elogio do Chega", assinalando que foi esse o cenário que aconteceu no congresso do PSD.

"Um Governo que aproveita a boleia do PS no orçamento para fazer um discurso tão extremista que é elogiado pelo Chega. É disto que se trata, um Governo que à boleia do PS faz um discurso tão extremista que ganha o elogio do Chega. Foi isto mesmo que aconteceu no congresso do PSD", sustentou Mariana Mortágua.

A coordenadora do BE falava em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, na sessão de encerramento do segundo dia das Conferências Zuraida Soares 2024.

Criticando o discurso do presidente do PSD e primeiro-ministro, Mariana Mortágua referiu-se ao "talento e à capacidade que Luís Montenegro tem para entusiasmar os especuladores, os donos da economia, para entusiasmar o Chega".

"É o cartão de visita do PSD", vincou, reiterando que o orçamento para o próximo ano é um plano de "desigualdades".

Num "orçamento viabilizado pelo PS, assim como no discurso do congresso, o talento e a capacidade que Luís Montenegro tem para entusiasmar os especuladores, os donos da economia, para entusiasmar o Chega, é o cartão de visita do PSD", reforçou.