Montenegro: "Olhamos pouco para o lado e para trás"

Luís Montenegro afirma que a AD não está a olhar para os adversários, está antes focado em resolver os problemas em Portugal.

"Estamos de olhos postos no futuro, olhamos pouco para o lado e para trás. Gastamos o essencial da nossa energia a olhar para o futuro", garantiu.

No arranque do discurso, o primeiro-ministro dedicou quase 10 minutos a agradecer ao partido, à oposição que marcou presença no Congresso e até aos bombeiros. Montenegro argumenta que apesar do debate aguerrido típico e um evento partidário, as palavras não passaram os limites: "Não insultámos ninguém", afirma.

O discurso encerra o 42º Congresso do PSD, em Braga, o primeiro em mais de uma década em que os social-democratas estão no poder.

O gás perdeu-se quando, na passada quinta-feira, Pedro Nuno Santos anunciou que o PS vai viabilizar o Orçamento do Estado para 2025 através da abstenção. Desta forma, um fim-de-semana que serviria para pressionar os socialistas a não provocar uma nova crise política e cuja mensagem política saiu furada com a antecipação do líder do PS.



