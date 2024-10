Lista de Montenegro ao Conselho Nacional tem maioria absoluta com 46 eleitos

A lista da direção ao Conselho Nacional do PSD encabeçada pelo presidente da câmara de Lisboa, Carlos Moedas, obteve maioria absoluta este domingo, no 42.º Congresso do partido, em Braga, conseguindo 46 dos 70 conselheiros.

A lista B, liderada por José Miguel Bettencourt, elegeu três elementos.

No 42.º Congresso, a direção conseguiu 65% dos lugares ao Conselho Nacional, embora desta vez apenas tenham concorrido quatro listas.

A segunda lista mais votada foi a encabeçada por João Gomes da Silva, com 12 conselheiros eleitos. A lista C, do antigo deputado André Pardal, conseguiu oito mandatos, e a lista D, do antigo líder da distrital de Setúbal Luís Rodrigues obteve quatro.

A última reunião magna antes da eleição de Montenegro, em dezembro de 2021, contou com 11 listas candidatas ao órgão máximo do partido entre Congressos, e a da direção de Rui Rio elegeu apenas 17 dos 70 conselheiros, correspondentes a 24%.

Em números absolutos, votaram este domingo para o Conselho Nacional 693 delegados, com apenas 16 votos em branco e nove votos nulos.