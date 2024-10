“Foi fácil aceitar o convite de Luís Montenegro”, diz Leonor Beleza

Leonor Beleza revela que teve uma conversa com Luís Montenegro, mas reconhece que foi fácil para o presidente do partido social-democrata convencê-la a aceitar o convite para vice-presidente na comissão permanente. À chegada ao Congresso do PSD em Braga, Leonor Beleza diz que ainda não tem definida qual vai ser a sua atuação, mas está disponível para o que o líder entender.

“Em primeiro lugar, há o respeito que eu tenho ao presidente do Partido e ao trabalho que ele está a fazer no Governo. Nestas circunstâncias eu acho que, quando se nos pede que participemos de alguma maneira, aqueles que somos militantes do Partido devemos fazer isso” diz Leonor Beleza.

A antiga ministra de Cavaco Silva elogia o líder do partido que fez uma lista paritária à direção e retirou os ministros do núcleo duro.

“Julgo que o desenho que ele encontrou de colocar a Comissão Permanente com pessoas que não são membros do Governo, esta separação que ele quer fazer, parece-me acertada, parece-me positiva. E depois também gosto muito da paridade que ele propôs” refere Leonor Beleza.

“Convenceu-me com palavras, mas aquilo que foi mais forte são as minhas convicções e a forma como eu vejo o trabalho que ele está a fazer (…) ainda é muito cedo para falar no contributo que posso dar mas vêm aí tarefas muito importantes na vida do Partido, como toda a gente sabe, e eu vou tentar, na medida daquilo que eu sou capaz, vou tentar ajudar” refere Leonor Beleza.

Além de Leonor Beleza, estão como vice-presidentes na comissão permanente Rui Rocha, Lucinda Dâmaso, Alexandre Poço, Carlos Coelho e Inês Palma Ramalho, a única que se mantém. De saída estão os ministros do atual Governo: Paulo Rangel, Miguel Pinto Luz, Margarida Balseiro Lopes e António Leitão Amaro, que passam a vogais.

Já Hugo Soares mantém-se como secretário-geral do PSD, anunciou ontem Montenegro.