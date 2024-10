Equipas "multiforça"? ​Sindicato da PSP tem reservas sobre anúncio de Montenegro

A medida foi apresentada este domingo pelo primeiro-ministro , Luís Montenegro, no encerramento do 42.º Congresso do PSD, em Braga.

Primeiro-ministro encerrou Congresso do PSD com ma(...)

“A verdade é que uma estrutura de comando civil é completamente diferente de uma estrutura de comando militar. Não me parece que nem os profissionais da PSP vão aceitar muito bem aceitar ordens de uma estrutura militar, nem os militares receber ordens de uma estrutura civil. Há aqui algo que o sr. primeiro-ministro vai ter que tentar arranjar forma de resolver”, diz o sindicalista.

Já sobre o reforço da videovigilância, Armando Ferreira aplaude a medida, mas ressalva que exige um reforço de recursos humanos.

No encerramento do Congresso do PSD, Luís Montenegro anunciou a criação de equipas “multiforça”, envolvendo a Polícia Judiciária, PSP, GNR, Autoridade para as Condições do Trabalho e Autoridade Tributária, coordenadas pelo Sistema de Segurança Interna, para “combater sem tréguas a criminalidade violenta, o tráfico de droga e de seres humanos e a imigração ilegal”.

O primeiro-ministro e líder social-democrata anunciou também o aumento “da visibilidade da polícia na rua” e a instalação, “com maior abrangência”, de videovigilância nas ruas do país.