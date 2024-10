Sebastião Bugalho é militante do PSD “por gratidão, não por ambição”

O eurodeputado, Sebastião Bugalho garante que “não é por ambição” que assume a militância do PSD e fala de um “passo natural” no seu percurso enquanto “porta-voz do partido na Europa”.

“A minha entrada tem a ver com gratidão e não com ambição”, esclareceu , este sábado, à margem do congresso do partido que decorre em Braga. “Acabo de entrar no partido, portanto, serei um militante base que exerce funções no Parlamento Europeu”, explicou o eurodeputado, que foi cabeça de lista da AD às europeias de junho.

Questionado sobre a disponibilidade de poder vir a integrar os órgãos nacionais do PSD, Sebastião Bugalho assegurou que é uma “não questão”.

“Eu julgo que essa questão não se coloca”, atirou.

“Entro porque quero entrar e por aquilo que o PSD e a AD fizeram por mim e comigo na campanha das europeias e pelas funções que desempenho de porta-voz do PSD em Bruxelas”, esclareceu, sem adiantar se no futuro, após cumprido o primeiro ano de militância do partido, terá intenções de vir a ser membro da direção nacional ou do Conselho Nacional do PSD.

“O futuro?”, “O futuro é agora. É trabalhar durante estes 5 anos para defender os portugueses na Europa”, rematou. .

Sebastião Bugalho e a deputada Ana Gabriela Cabilhas, até agora independentes, tornaram-se militantes do PSD. O anúncio feito este sábado por Luís Montenegro na abertura do 42º congresso do partido que decorre em Braga.