PSD quer ser uma plataforma aberta a independentes para ganhar autárquicas

A estratégia para as eleições autárquicas está definida. O PSD quer ser uma plataforma aberta a outros partidos e a personalidades independentes para construir candidaturas às eleições autárquicas do próximo ano.

Em entrevista à Renascença, o coordenador autárquico do PSD, Pedro Alves, lembra que nos últimos anos surgiram muitos movimentos independentes que ganharam autarquias aos candidatos dos partidos e conclui que é preciso voltar a trazer as pessoas para dentro do partido.

“Tornar o PSD uma plataforma aberta a partidos e a personalidades independentes e não ter o receio de assumir, como sendo a nossa maior prioridade, trazer pessoas para dentro do partido e abrir o PSD para fora, para outro tipo de envolvimentos, nomeadamente novos partidos, como o Iniciativa Liberal, que surgiu recentemente”, diz o deputado.

O PSD tem nesta altura várias coligações espalhadas pelo país com o CDS e o mesmo pode acontecer com a Iniciativa Liberal. Pedro Alves considera que, neste caso, as coligações serão apenas em algumas autarquias.

O coordenador autárquico revela, ainda, que a estratégia para vencer o maior número de câmaras tem de passar por ouvir as populações e não impor a escolha da direção do partido.

“A questão é não impormos por diretório partidário projetos políticos às comunidades, mas saber ouvir e construir esses projetos com os quais eles se identifiquem (…) nós como dirigentes, temos de esquecer as nossas vaidades, como disse o presidente do partido, e oferecer essas soluções de governação local”, refere Pedro Alves em entrevista à Renascença.

A pouco menos de um ano das eleições autárquicas, Pedro Alves diz que o partido tem já 90% dos candidatos escolhidos, mas que vão ser apenas divulgados depois de estar concluído todo o processo do Orçamento do Estado.

“Temos uma noção da realidade social e política de cada um desses territórios e por isso posso dizer-lhe que mais de 90% dos processos estaríamos em condições de os anunciar hoje”, revela Pedro Alves, em declarações à Renascença no congresso do PSD que decorre este fim de semana em Braga.