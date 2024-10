"Nós somos diferentes". Montenegro sublinha diferenças para um PS de "pântanos"

Num discurso em que enumerou e exaltou, exaustivamente, as medidas aprovadas nos seis meses desde que tomou posse como primeiro-ministro, Montenegro garantiu que as apresentações do atual Governo "não são powerpoints inconsequentes, como eram aqueles a que o país estava habituado" , mas são "decisões efetivas" que "estão a ser executadas e outras em vias de execução".

Luís Montenegro sublinhou, este sábado, as diferenças entre o PSD e a governação socialista de António Costa, apontando que "por mais que tentem, nós não somos iguais àqueles que estiveram aqui antes de nós" , e que o PSD não anda "aos ziguezagues". No primeiro dia do congresso do PSD, em Braga, o presidente social-democrata pediu ao partido abertura para candidaturas que permitam reconquistar e manter câmaras municipais nas eleições autárquicas de 2025.

Numa alusão às discussões que têm dominado a política nacional desde as eleições legislativas de 10 de março, o primeiro-ministro assegurou que “as pessoas estão fartas de intrigas, estão fartas de truques, estão fartas de malabarismo”, e declarou que “a política é das pessoas e é para as pessoas”.

"Nós somos descendentes do sentido de Estado de Francisco Pinto Balsemão, do transformismo de Cavaco Silva, do patriotismo de Durão Barroso e Santana Lopes, da coragem do Pedro Passos Coelho, e dos valores sociais-democratas de Francisco Sá Carneiro", sublinhou o presidente do PSD, antes de concluir com promessas de continuar o "reformismo" e a "moderação" no Governo.

"E também não é tempo de passa culpas. O nosso tempo é tempo de agir, é o tempo da ação. Ação com orientação estratégica e estruturante. Nas empresas, nas instituições, na administração pública, no setor privado, no setor social, no setor público", declarou o primeiro-ministro.

O encontro do PSD decorre já sem dúvidas sobre a aprovação da proposta de Orçamento do Estado para 2025, entregue depois de várias reuniões de negociação com o PS. O Governo não seguiu as preferências socialistas na redução do IRC, mas aproximou-se da oposição no IRS Jovem, e Pedro Nuno Santos garantiu a viabilização da proposta através da abstenção.

“A nossa política não é falar e decidir primeiro e pensar a seguir, a nossa política é ouvir, refletir, pensar e depois decidir. Decidir com responsabilidade, com coragem e com sentido de justiça. Não acertamos sempre, mas também não andamos aos ziguezagues . Estamos focados no país e com os pés assentes na terra”, frisou Luís Montenegro.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal “Público”, o secretário-geral do PS deixa o IRS em risco na fase de especialidade do OE 2025 e avisa o Governo que os socialistas não irão encetar qualquer negociação de medidas, dando esse processo como “encerrado”.

Vitória nas autárquicas é o próximo objetivo

Luís Montenegro referiu Braga, que recebe o congresso do PSD, como uma “terra intimamente ligada à juventude” e “ao futuro”. E foi a olhar para esse futuro que, depois de recordar as vitórias eleitorais desde que é presidente do partido e anunciar que Sebastião Bugalho e Ana Gabriela Cabilhas são, a partir de agora, militantes do PSD, Montenegro virou as agulhas para as eleições autárquicas de 2025.

O primeiro-ministro recomendou às distritais e concelhias do PSD que coloquem “de lado os interesses ou as vaidades pessoais” para “abrir as candidaturas à cidade”.

O objetivo da vitória é duplo: “reconquistar a liderança da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e a liderança da Associação Nacional de Freguesias”. Para isso, os sociais-democratas contam com “preparação, humildade, trabalho, persistência, resistência, abertura, proximidade, espírito de equipa, competência” e “olhos postos no futuro”.

“Olhar sobretudo em frente, olhar pouco para o lado e muito pouco para trás”, indicou Luís Montenegro, apontando que “foi isso que fizemos em dois anos de oposição, é isso que estamos agora a fazer no Governo”.

[notícia atualizada às 12h19]