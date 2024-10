Montenegro propõe recondução de Albuquerque na mesa do congresso do PSD

O presidente do PSD, Luís Montenegro, anunciou este sábado que vai propor a recondução da mesa do congresso do partido, presidida por Miguel Albuquerque.

"Começando pela mesa do congresso, é talvez a proposta mais simples, porque é a recondução da atual mesa do congresso, presidida pelo Miguel Albuquerque que mostrou uma especial vocação nestes últimos dois anos. Quem participou nos congressos e nos conselhos nacionais não deixou de notar que ele conseguiu dar uma eficiência grande aos nossos trabalhos, e destacando também o primeiro vice-presidente da mesa, o José Manuel Bolieiro", declarou Luís Montenegro.

O líder social-democrata sublinha que a decisão pretende assinalar a "representatividade das regiões autónomas" e o "apoio incondicional à sua gestão e liderança nos governos regionais".

"Nós mantemos aquele que é um dos maiores pecúlios do PSD: somos o partido português com maior ímpeto de reforma e de aprofundamento das autonomias regionais", declarou.

Além da mesa do congresso do PSD, Montenegro propõe para a liderança do conselho de jurisdição nacional o nome de Ana Paula Martins, atual ministra da Saúde.

[em atualização]